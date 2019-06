Facebook

Erwärmte die Herzen seiner Fans: Wolfgang Ambros © Traussnig

Bereits am Aussehen des Publikums konnte man erkennen, dass es sich um Interpreten handelte, die schon verdammt lange im Musikgeschäft tätig sind. Trotzdem verirrten sich auch einige junge Fans in das Festgelände. Das Konzert war der Auftakt von mehreren Sommerevents, die von der Agentur Semtainment organisiert werden.

Zwei eher unbekannte Protagonisten (Luke Andrews, Jonas Monar) versuchten mit ihrer Darbietung die Zuhörer in Stimmung zu bringen, was aber erst gelang, als der Moderator Wolfgang Ambros ankündigte. Plötzlich kam Leben in das Festzelt und die österreichische Austropop-Legende wurde mit frenetischem Applaus empfangen. Der körperlich schwergezeichnete 67-Jährige genoss den warmen Empfang und zahlte es seinen treuen Anhängern mit einem tollen Konzert zurück.