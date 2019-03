Freie Kulturszene„Wir praktizieren konstruktive Streitkultur“

Alina Zeichen, Obfrau der IG Kikk, über die Aufgabe der Interessensvertretung, Wünsche an die Kulturpolitik und prekäre Arbeitsverhältnisse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Kulturarbeit ist Arbeit“: IG-Kikk-Obfrau Alina Zeichen © Markus Traussnig

Sie sind neue Obfrau der IG Kikk, die die freien Kulturinitiativen vertritt. Was sind die Aufgaben der IG Kikk?

ALINA ZEICHEN: Unsere zentrale Aufgabe liegt in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die freie, zeitgenössische und professionelle Kulturarbeit. Wir fungieren als kulturpolitische Interessensvertretung und bieten Service und Beratung an.