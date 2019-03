Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht überall wird so eifrig und zahlreich musiziert – in Poggersdorf, Bad Bleiberg, Bad Kleinkirchheim, Gurk, Kraig und Feistritz im R. sollen nun die Musikschulen geschlossen werden © highwaystarz - stock.adobe.com

Eigentlich ist die Zahl der Kärntner Musikschüler in den vergangenen Jahren gleich geblieben. „Nach einem stetigen Anstieg bis 2010 bewegen wir uns derzeit zwischen 14.200 und 14.500 Schülern“, erklärt Gernot Ogris, Leiter des Kärntner Musikschulwesens. Allerdings gäbe es an einzelnen Standorten „keine 20 Schüler mehr“, was mit Ende des Schuljahres die Einstellung des instrumentalen Einzelunterrichts an sechs Standorten notwendig mache. Knappenberg, Ruden und Nötsch hat dieses Schicksal bereits ereilt. Nun sind Bad Bleiberg, Bad Kleinkirchheim, Feistritz im Rosental, Gurk, Kraig sowie Poggersdorf betroffen. Ogris: „Wir haben in Poggersdorf nur noch zehn Schüler und in Bad Kleinkirchheim elf. Es gibt dort weder eine instrumentale Durchmischung noch Klassen in ausreichender Größe. Das entspricht nicht mehr unseren qualitativen Standards“.