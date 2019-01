Das unter einer späteren Übermalung entdeckte Gemälde "Christ as Triumphant Redeemer" von Jan Sanders van Hemessen ist am Mittwochabend (Ortszeit) bei Sotheby's in New York zu seinem unteren Schätzpreis verkauft worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das übermalte Bild © (c) APA/DOROTHEA APOVNIK (DOROTHEA APOVNIK)

Das unter einer späteren Übermalung entdeckte Gemälde "Christ as Triumphant Redeemer" von Jan Sanders van Hemessen ist am Mittwochabend (Ortszeit) bei Sotheby's in New York zu seinem unteren Schätzpreis verkauft worden. Der Zuschlag an einen Saalbieter erfolgte bei 320.000 Dollar, inklusive Aufgeld 399.000 Dollar (349.000 Euro). Das Gemälde war auf 400.000 bis 600.000 Dollar geschätzt worden.

"Es ist eine große Freude", unterstrich die aus Kärnten stammende Kunsthändlerin Dorothea Apovnik, die das Werk mit zwei Partnern eingebracht hatte, nach der Auktion in einem Statement gegenüber der APA. "Durch die Wiederentdeckung dieses Werkes konnte ein über Jahrhunderte verkanntes wichtiges Werk des flämischen Renaissancemalers wieder an das Licht der Öffentlichkeit gebracht werden."

Apovnik hatte das ursprünglich stark verschmutzte und als "Italienische Schule, 17. Jahrhundert" ausgewiesene Bild bei einer Auktion in Deutschland um einen Bruchteil der jetzigen Summe ersteigert und restaurieren lassen. Dabei kam ein hervorragend erhaltenes, farbenprächtiges Erlöser-Bild komplett anderen Charakters zum Vorschein.