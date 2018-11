Am 22. November präsentiert Jana Revedin in Klagenfurt ihren Roman über Ise Frank, die das Bauhaus mitprägte. Ein Gespräch über die berühmte Kunst- und Architekturschule und über Nachhaltigkeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jana Revedin, Architektin und Autorin © Gernot Gleiss

Die Bauhaus-Epoche dauerte nur 14 Jahre und wirkt trotzdem bis heute nach. Warum?

Jana Revedin: Walter Gropius ging es bei der Gründung des Bauhauses nicht darum, weiterhin der damals herrschenden „eitlen Salon-Baukunst“ zu frönen, also reich dekorierte, gefällige Objekte zu liefern. Im Gegenteil, er wollte die gesamte Architekturlehre reformieren und auf interdisziplinäre Füße stellen. Am Bauhaus lehrte kein einziger Architekt! Die Studenten wurden von Künstlern, Theaterleuten, Grafikern, Fotografen, exzellenten Handwerkern erzogen. Gropius ging es um ein Lernen im Austausch, einen gesamtheitlichen Prozess, und er band nicht nur die Kunst und das Gewerbe in die Architekturlehre ein, sondern auch die aufblühende Industrie. Er rief dazu auf, Gestalten vom Handwerk aus neu zu erfinden, „denn es gibt keine Kunst von Beruf.“ Das Schaffen des Architekten sah er als „Dienst an der Gesellschaft“, als sozialen, ja politischen Auftrag: menschenwürdigen Lebensraum für alle, den wollte das Bauhaus schaffen. Ist diese Sicht, diese Berufsethik nicht aktueller und notwendiger denn je? Ich zumindest leite meine gesamte Nachhaltigkeitslehre von ihr ab.