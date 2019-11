Innsbruck Festwochen 2020 warten mit Countertenor Fagioli auf

Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik gehen im kommenden Jahr vom 14. Juli bis zum 30. August in ihre 44. Auflage. Und sie warten dabei mit einem Weltstar auf: Dem argentinischen Countertenor Franco Fagioli. Dieser wird am 12. August im Großen Haus des Landestheaters Arien von Leonardo Vinci und Georg Friedrich Händel zum Besten geben, teilte die Verantwortlichen am Dienstag mit.