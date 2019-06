Erwin Pröll, Herbert Föttinger und Heinz Nußbaumer werden die Reden bei der Trauerfeier für Elfriede Ott halten. Die Beisetzung am 28. Juni am Wiener Zentralfriedhof wird nicht öffentlich sein.

Schauspiel-Legende Elfriede Ott starb diese Woche im Alter von 94 Jahren. © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die in der Nacht auf Mittwoch verstorbene Schauspielerin Elfriede Ott wird am 28. Juni am Zentralfriedhof beigesetzt. Ein Sprecher der Bestattung Wien bestätigte einen entsprechenden Bericht des ORF. Ott wird im Grab ihres 1991 verstorbenen Mannes Hans Weigel ihre letzte Ruhe finden. Bei diesem handelt es sich um ein Ehrengrab der Stadt Wien.

Am Tag der Bestattung besteht ab 13 Uhr die Möglichkeit, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen. Die anschließende Trauerfeier in der Lueger-Kirche wird in privatem Kreis stattfinden - also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Reden halten der frühere niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger und der Journalist Heinz Nußbaumer.