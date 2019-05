Kleine Zeitung +

Premierenkritik Wiener Festwochen Isabelle Huppert und die Millimeterarbeit der Verzweiflung

Weltstar in Wien: Isabelle Huppert beschert den Festwochen im Museumsquartier als Maria Stuart unter der Regie von Robert Wilson in "Mary Said What She Said" eine 80minütige Sternstunde.