Barocke Theatermaschine mit Greifarmen in die jüngere Vergangenheit: Das Duo Sven-Eric Bechtolf und Julian Crouch inszeniert Henry Purcells Semi-Oper "King Arthur" im Theater an der Wien mit fast überbordender Bilderflut.

Imposante Bühnenbilder für "King Arthur" von Julian Crouch © TADW/Herwig PRAMMER

Am Anfang feiert Arthur 8. Geburtstag. Ohne Vater, denn der starb als Pilot im Zweiten Weltkrieg, wie eine abgestürzte Spitfire im Hintergrund verdeutlicht. Am Ende wird Arthur vom Geist seines Vaters beschworen, der Nation ebenso treu zu dienen wie er, also besteigt der Bub den Bomber, um unter Union-Jack-Wimpelgrüßen seiner jubelnden Landsleute abzuheben.



Krieg ist überall. Ist immer. Ob im 5., 20., 21. Jahrhundert.



Die Schilderungen der jüngeren Vergangenheit geben der Handlung von Henry Purcells „King Arthur“ einen Rahmen: Ähnlich wie in Mozarts „Zauberflöte“ zuletzt in Salzburg liest ein Großvater (Jörg Gudzuhn) seinem Enkel (beeindruckend in der stummen Rolle der erst achtjährige Samuel Wegleitner) die Geschichte der Oper vor. Nämlich über den sagenhaften Artus, der bei Purcell ohne Excalibur-Schwert und Tafelrunde seine Abenteuer bestehen muss. Und der britische König kämpft hier nicht nur gegen die rebellischen Angelsachsen, sondern auch um die vorerst blinde Prinzessin Emmeline, die der feindliche König Oswald entführen lässt. Aber letztlich siegt natürlich Artus, siegt die wahre Liebe.

