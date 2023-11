Tusnelda und ihre Nichte Indi wollen einen schönen Tag am Meer verbringen. Aber ein gedankenloser Schiffskapitän, der tonnenweise Müll ins Meer kippt, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die beiden jungen Damen beschließen, etwas zu unternehmen. Soweit die Ausgangslage in dem Kinderstück „Tusnelda Nieselbrimm“, das am 4. November, komplett mit Musik und Choreografie, im Next Liberty seine Uraufführung erlebt. Schauspieler und Autor August Schmölzer schrieb das Stück, dessen Hauptfigur sowohl an Pippi Langstrumpf als auch an Greta Thunberg denken lässt, bereits in den 1990er Jahren. Damals war die fortschreitende Verschmutzung der Meere noch kein großes Thema in den Medien. 2023 ist das anders – Plastikmüll, Recycling und Artenschutz stehen ganz oben auf der Agenda . Folgerichtig hat Intendant Michael Schilhan den bisher unveröffentlichten Text Schmölzers mit Hilfe von Autor und Musicaldarsteller Florian Stanek sowie dem hauseigenen musikalischen Leiter Andrej Skorobogatko jetzt für das Next Liberty flott gemacht.