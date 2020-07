Facebook

US-Autor Alexi Zentner © KK

Es ist kompliziert.“ Was nach einem furchtbar banalen Satz klingt, ist in Wahrheit das fürchterliche Dilemma, in dem sich der 17-Jährige Jessup befindet. Er besucht die High-School in einem US-Kaff, spielt Football, träumt vom College, ist klug, liebenswert und reflektiert.