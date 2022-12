Der Schweizer Stefan Bachmann (56), seit 2013 Intendant des Schauspiels Köln, wurde am Mittwochvormittag als Burgtheater-Direktor ab 2024 vorgestellt werden. Er habe "im Bewerbungsverfahren herausragend überzeugt," sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Entsprechende Gerüchte kursierten bereits am gestrigen Nachmittag, nachdem zunächst der amtierende Direktor Martin Kušej seine Bewerbung zurückzog und kurz danach die Bekanntgabe der Entscheidung von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) für Mittwoch avisiert wurde.

Als Regisseur hat Bachmann seit 2005 ("Der Verschwender") einige Burgtheatererfahrungen – was ihm auch zwei Nestroy-Preise eintrug: 2008 für die Beste Regie (Wajdi Mouawads "Verbrennungen" im Akademietheater), 2012 für die Beste deutschsprachige Aufführung (Elfriede Jelineks "Winterreise" im Akademietheater). Auch über langjährige Leitungserfahrung verfügt er: 1998–2003 war er Schauspieldirektor in Basel, seit 2013 leitete er das Schauspiel Köln. Seine Amtszeit war von dem Umbau und der Sanierung des desolaten Schauspielhauses geprägt, dessen Wiedereröffnung sich jahrelang verzögerte. Sein derzeitiger Vertrag in Köln läuft eigentlich bis 2026.

Martin Kušej zog Bewerbung zurück

Der aktuelle Direktor Martin Kušej zog seine Bewerbung öffentlich zurück. Im Zorn, so wie es sich gehört – schreibt Kultur-Chefin Ute Baumhackl. Lesen Sie mehr dazu hier.

Im Haus mehrten sich kritische Stimmen zu Führungsstil und mangelnder Präsenz des Direktors. Einige Abgänge aus dem Ensemble und der Chefetage brachte man damit in Zusammenhang, berichten Wiener Medien. Kušej, zuletzt als Regisseur der Kehlmann-Uraufführung "Nebenan" erstaunlich konventionell, wies dies "aufs Schärfste zurück". Ein hausinterner Aufruf an seine Belegschaft, der medial "falschen Darstellung" öffentlich entgegenzutreten, blieb jedoch ohne Reaktion.

Auch Bachmann wurden vor vier Jahren Vorwürfe wegen seines Führungsstils, konkret wegen Mobbings, gemacht. Er ist mit der Theaterschauspielerin Melanie Kretschmann verheiratet, mit der er auch zusammenarbeitet.