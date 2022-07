40.000 Fans warten heute, 13. Juli 2022, auf Axl Rose, Slash und Co. im Wiener Ernst-Happel-Stadion (Meiereistraße 7, 1020 Wien). Guns'n'Roses werden mit Hits wie "Welcome to the Jungle", "November Rain" oder "Patience" die Nacht zum Tag machen. Auch mit dabei: Die Supportbands Dirty Honey und Gary Clark Jr. Angeblich dürfen die Fans eine dreistündige Show erwarten. Erst am Freitag füllten die Hitrocker das Olympiastadion in München. Das davor geplante Konzert in Glasgow musste krankheitsbedingt abgesagt werden.

Einlass und Konzertbeginn

Einlass zum Konzert ist bereits um 16 Uhr - also drei Stunden vor dem Konzertbeginn um 19.15 Uhr. Das Konzertende ist gegen 23 Uhr angesetzt.

Sicherheitsbestimmungen im Stadion

Achtung, es gelten besondere Sicherheitsbestimmungen. Folgende Gegenstände sind im Happel-Stadion verboten:

Fotokameras mit einem Wechselobjektiv oder einem Objektivdurchmesser von mehr als 4 cm

sämtliche Videocameras, GoPros, Tablets oder andere Video- und Audioaufnahmegeräte

Selfiesticks, Powerbanks, die größer als doppelt so groß, wie ein normales Smartphone sind, Fackeln, Fahrradlampen, Laserpointers, Regenschirme, Plakate größer als A3 Format

Dosen, Glasflaschen, PET-Flaschen, TetraPaks größer als 0,5l – alle Getränke müssen am Eingang des Stadions weggeworfen werden.

andere Glasbehälter (Parfüm, Deodorant usw.), Spraydosen (Deodorant, Haarspray etc.)

Alle Arten von Waffen sowie Gegenstände, die als Waffen oder Raketen verwendet werden können

Drohnen und andere Flugobjekte wie Luftballons, Himmelslaternen und ähnliche Dinge

andere sperrige Gegenstände (Koffer, Stühle, Hocker, Campingstühle / Klappstühle, Stühle, Decken, Roller, Skateboards, Flaggen oder Banner jeglicher Art)

Die Taschengrößen sind begrenzt – Sie werden gebeten, kleine Taschen mitzubringen, die nicht größer als A4 sind.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit der U-Bahn: U2 Richtung Seestadt, Haltestelle "Stadion". Alternativ ist das Stadion mit einem kurzen Fußweg von der U3-Station "Schlachthausgasse" gut erreichbar.

Anreise zu Guns'n'Roses mit dem Auto

Es stehen zwar mehr als 3.000 Parkplätze zur Verfügung, von einer Anreise mit dem eigenen Auto wird jedoch dringend abgeraten. Die Kurzparkzone gilt mittlerweile flächendeckend im Wiener Stadtgebiet. Es kann zu umfangreichen Staus insbesondere auf der Südostangente, der Ausstellungsstraße und am Handelskai kommen. Detaillierte Information zu Verkehrsfragen rund um das Guns'n'Roses Konzert liefert der ÖAMTC.

Guns'n'Roses in München: Sweet Child O' Mine

Das war die Setlist beim Roses-Konzert in München am Freitag, 8. Juli 2022.