Erhöhte Förderungen Stadt Wien legt "Wiener Großbühnen-Sanierungspaket" vor

Die Stadt Wien erhöht die Sockelförderungen für das Theater in der Josefstadt, das Volkstheater und das Theater der Jugend. Ein "Wiener Großbühnen-Sanierungspaket" wird am Dienstag im Kulturausschuss behandelt und soll bei der Gemeinderatssitzung am 24. Juni beschlossen werden. "Wir legen vor, was zu tun ist", sagt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und hofft, dass der Bund mitzieht.