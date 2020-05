Die neue Staatssekretärin Andrea Mayer traf sich erstmals in großer Runde mit Branchenvertretern. Anregungen und Wünsche sollen über das Wochenende in die Arbeit an neuer Verordnung einfließen.

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer © APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Die erste große Unterredung mit der Kulturbranche seit ihrer Angelobung wird von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer positiv bewertet. "Das Treffen hat gezeigt, dass es eine große Bandbreite von Fragen und auch Unsicherheiten gibt", so Mayer in einem Statement nach der Zusammenkunft mit rund 40 Branchenvertretern am Freitagnachmittag im Kulturministerium. Die Diskussion sei aber von gegenseitiger Wertschätzung getragen gewesen. Sie bedanke sich für eine offene, sachliche Diskussion. "Die Veranstalterinnen und Veranstalter wollen spielen, wir wollen dies ermöglichen. Ich bin optimistisch, dass wir es gemeinsam schaffen", so Mayer.