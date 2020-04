Facebook

Komiker Ken Shimura starb im Alter von 70 Jahren © AP

Der japanische Komiker Ken Shimura ist am Sonntag nach einem Krankenhausaufenthalt an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Shimura, der 70 Jahre alt wurde, galt als einer der bekannteste Comedians seines Landes und startete seine Karriere in den frühen 1970er-Jahren. In den Social-Media-Kanälen gab es nach Bekanntwerden seines Ablebens viele Beileidsbekundungen.