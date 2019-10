Facebook

Vom ORF im Regen stehen gelassen: Thomas Maurer, Florian Scheuba, Robert Palfrader © Ingo Pertramer

Herr Scheuba, wie lautet Ihre Bilanz zum Wahlausgang?

FLORIAN SCHEUBA: Das Positive ist, dass ich meine Wette und damit eine Flasche Wein gewonnen habe. Ich habe es sogar relativ punktgenau getroffen. Am Tag davor habe ich zu Thomas Maurer und Robert Palfrader gesagt, dass mir eine Koalitionsvariante am wahrscheinlichsten scheint, die bisher am wenigsten berücksichtigt wurde: Türkis-Grün. Da haben die beiden gesagt: „Wie soll sich das ausgehen?“ Ich habe gesagt: „37 zu 14 reicht.“