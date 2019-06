Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuletzt war sie in "Willkommen Österreich" zu Gast, im Popcast erzählt Yasmo wie der erste Song ihres neuen Albums entstanden ist. © ORF (Hans Leitner)

2018 war Yasmo als erste weibliche Künstlerin in der Kategorie Best Hip Hop/Urban bei den Amadeus Austrian Music Awards nominiert. Bei der Preisverleihung selbst rappt Yasmo „Girls just wanna have fun…damnental rights“ und holt dabei zahlreiche Österreichische Musikerinnen auf die Bühne. Ein Auftritt, der für Aufsehen sorgte. 2019 kuratiert sie gemeinsam mit Schmieds-Puls-Sängerin Mira Lu Kovacs das Wiener Popfest am Karlsplatz. Mit ihrer Big Band, der Klangkantine hat sie im März ihr mittlerweile viertes Album „Prekariat & Karat“ veröffentlicht. Der Sound darauf ist jazzig bis funkig, die Texte persönlich, ermutigend – und vor allem auch anprangernd. So sing Yasmo: „Ich hoffe, dass klar ist, dass ich Feministin bin und das Patriarchat eine Bitch“

Im Popcast, dem Musikpodcast der Kleinen Zeitung erzählt sie, wie der erste Song „Aura“ des neuen Albums entstanden ist.

Wo hören? Den Kleine Zeitung Popcast finden Sie auf Spotify

Apple

Google Podcasts

oder unter kleinezeitung.at/wien.

Embed für Streaming