Fraktionszwang im Fernseh-Krimiland. Die einen schwören auf „Genug ist nicht genug“, die anderen finden „Weniger ist mehr“. Letztere konnten am Dienstag genießen, dass Wolfram Berger die ausufernden Dienstzeiten seiner Frau, Oberinspektorin Jandrasits, dazu nützte, einen Wurlitzer zu reparieren.

Regisseur und Drehbuchautor Marvin Kren hat in das burgenländische „Grenzland“ reingedrückt, was geht. Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile, Selbstjustiz und syrische Asylwerber; ein sprachbehindertes Mädchen, das vom Vater missbraucht und umgebracht wird; eine eher rechtslastige Polizei. Sehr atmosphärisch gefilmt, mit Dialekt und trockenem Witz aufgespritzt.

Außer dem Polizisten geht im Dorf keiner einer geregelten Arbeit nach (an „Wiener“ zu denken wäre aber zu kurz gegriffen), die Einheimischen hängen an der Tankstelle herum, weil im Wirtshaus wohnen jetzt die Flüchtlinge. Dass die für alles herhalten müssen, ist (auch von der Politik) so vorgesehen. Ob der Landkrimi da gängige Vorurteile bedient oder für die Gefährlichkeit der eigenen Leute sensibilisiert hat? Schwer zu sagen. Aber wie sich die zarte Brigitte Kren mit der Energie eines Zweimeterprügels Respekt verschaffte und ihre Sicht der Dinge zu hinterfragen begann, hatte was.