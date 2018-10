700 Museen haben am Samstag (6. Oktober) österreichweit bis in die Nachstunden geöffnet. Von Kunst und Kultur bis zur Schokolade und Flugzeugen lockt das extrem breite Angebot heimischer Institutionen.

Zum 19. Mal veranstalten der ORF und zahlreiche Museen die Lange Nacht © ORF (Hans Leitner)

Die "ORF-Lange Nacht der Museen" geht in die 19. Runde: Auch dieses Jahr haben Kulturinteressierte von 18 Uhr bis 1 Uhr früh mit einem Ticket Zugang zu rund 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee). Alle Informationen finden Sie hier.

Der ORF begleitet den Tag auch via Programm: ORF III meldet sich ganztags aus dem Wiener MuseumsQuartier mit zahlreichen Live-Einstiegen und einer 45-minütigen Sondersendung im Hauptabend, bei der hochkarätige Gäste erwartet werden. Weiters stehen Dokumentationen mit Karl Hohenlohe über die spannendsten Ausstellungen und Museen quer durch Österreich auf dem Programm.

Zum Durchklicken einige Tipps aus der fast unüberschaubaren Menge von Museen, die sich beteiligen:

Lange Nacht der Museen: 700 Museen locken Ein Klassiker der Langen Nacht: Die abendlichen Führungen durch Schloss Eggenberg in Graz. Diese laufen den ganzen Abend, zusätzlich gibt es die Schau "GesICHt und Du" zu entdecken. Hier der prunkvolle Planetensaal. UMJ Josef Zotters Schokoladenmuseum in Bergl bei Riegersburg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele des Landes. Der letzte Rundgang in der Langen Nacht beginnt um 23.30 Uhr. KK Im Eboardmuseum in Klagenfurt werden in den Führungen nicht nur technische Fragen beantwortet, man hört auch Anekdoten aus der Pop-Szene. (c) Markus Traussnig Im alten historischen Hangar 8 des Militärluftfahrtmuseums Zeltweg werden über 25 Luftfahrzeuge aus der Geschichte der österreichischen Militärluftfahrt gezeigt. Zur Langen Nacht sind zwei Sonderausstellungen, eine über den Saab Draken und eine über die Flugpolizei, geöffnet. Weiters gibt es einen Segelflugsimulator sowie Live-Musik. Jürgen Fuchs Im Grazer Kunsthaus befasst sich die Ausstellung "Congo Stars" mit der Malerei aus dem afrikanischen Land. Ab 18.30 Uhr gibt es alle 30 Minuten Kurzführungen. UMJ Ab 18 Uhr geht es in Minimundus in Klagenfurt auf den Kinder-Erlebnisweg. Ergänzt wird das Programm von den interaktiven Stationen in der Indoor-Erlebniswelt. Minimundus In die Wiener Albertina lockt die Sonderschau mit Gemälden des Impressionisten Claude Monet. Albertina 1/7