Gut, dass Ostern vorbei ist, denn der Jury stehen eindeutig sehr laute Tage ins Haus, immerhin sollen bis Anfang nächster Woche die Finalisten für den Bandcontest der Kleinen Zeitung und Orpheum Graz feststehen. Bis Deutschland reichte offenbar die Kunde, denn selbst eine Band aus Berlin ist unter den insgesamt 46 Bands, die gerne die Vorband beim CORE&MORE-Festival am 7. Juni auf den Grazer Kasematten geben würde. Doch bis dahin gilt es noch ein paar Hürden zu überwinden, ab heute wird sozusagen die zweite Raketenstufe gezündet und die Jury ist am Zug. 46 Bands, rund zehn Minuten Musik pro Band, die es durchzuhören und zu bewerten gilt: „Es gibt offensichtlich einen großen Bedarf in der Szene, dass es so etwas in diese Richtung einmal gibt“, freut sich Georg Schauer von den Grazer Spielstätten über die fast 50 Einreichungen. Er selbst ist Teil der Fachjury, die unter allen Einreichungen in den nächsten Tagen sechs Bands auswählt, die am 13. Mai zum großen Band-Battle ins Orpheum eingeladen werden.

Georg Schauer vom Orpheum © Robert Szeberényi

Vorband beim CORE&MORE-Festival

Die Siegerband darf dann hoch hinaus und zwar auf die Bühne der Kasematten, um das Publikum – unter anderem von Bury Tomorrow, Any Given Day und Silent Planet – auf Touren zu bringen (mit einer Gage von 1000 Euro inklusive). Zunächst einmal muss jedoch ausgewählt werden, und die Vorgaben sind hier relativ klar, erklärt Georg Schauer: Das technische Können – von Stimme über Gitarre bis hin zum Gesamtauftritt – sei hier ebenso wesentlich wie auch „die Eigenständigkeit und das Profil der Band. Das sehe ich als sehr wichtig an, denn hier spiegelt sich die Kreativität wider. Und um in der Branche erfolgreich zu sein, braucht man natürlich eine große Portion an Kreativität.“ Auf den ersten Blick ist das Starterfeld gut durchmischt, und „die eine oder andere Band habe ich bei Konzerten schon live gesehen.“

Alle weiteren Informationen zum Bandcontest, von der Jury bis hin zu den Tickets für das Finale, gibt es unter kleinezeitung.at/bandcontest.