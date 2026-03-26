„Pillion“: Ist Unterwerfung ein Schlüssel zur Freiheit?
Kritik.
Im Film-Debüt des Briten Harry Lighton begeistern Harry-Potter-Star Harry Melling und Alexander Skarsgård als ungleiches Duo, das sich innerhalb einer fragwürdigen Sadomaso-Dynamik näherkommt. Ein Film, der tiefer blickt, als man erahnen würde.
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