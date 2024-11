Der Schweizer Autor Urs Allemann ist tot. Laut seiner Witwe starb er am 24. November im Alter von 76 Jahren, wie das Literaturhaus Wien mitteilte. Erst vor wenigen Monaten wurde dem Schriftsteller, der sich mit der Erzählung „Babyficker“ den Ruf eines Skandalautors erarbeitet hatte, der Erich Fried Preis zuerkannt. Die Preisverleihung am Samstag, 30. November in Wien, an der er aufgrund seines Gesundheitszustands ohnedies nicht teilgenommen hätte, wird nun auch zur Gedenkveranstaltung.