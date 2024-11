Der in Graz lebende Kärntner Kulturjournalist Michael Tschida erhält den „17. Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt“. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung, die auch mit einer Glastrophäe der HTL Ferlach verbunden ist, wird am Donnerstag, 28. November, neben 14 weiteren Preisen im Rahmen der, so die Veranstalter, „zweitgrößten Kärntner Literaturveranstaltung“ im Klagenfurter Stadthaus überreicht. Rund 120 Texte wurden von der Jury anonym beurteilt.