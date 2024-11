Die Sängerin und Songschreiberin Verena Haselböck alias Verifiziert und der Musiker und Journalist Paul Buschnegg alias Paul Jets (beide Jahrgang 1996) werden sich im kommenden Jahr um das Programm des Popfest Wien am Karlsplatz (24. bis 27. Juli) kümmern. Das Kuratoren-Duo wurde am Mittwoch per Aussendung vorgestellt. Erste Programminformationen sollen im Frühjahr bekanntgegeben werden.

Im Jahr 2024 besuchten rund 60.000 Menschen das Festival für österreichische Popmusik.