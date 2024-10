Am Sonntag beging Nana Mouskouri ihren 90. Geburtstag. Die auf Kreta geborene und in Athen aufgewachsene Griechin, die einst klassische Musik studierte, Jazz sang und seit fast 65 Jahren weltweit (aber ganz besonders im deutschsprachigen Raum) eine Berühmtheit ist, hat auf „Happy Birthday, Nana“ ihre größten Hits in deutscher Sprache versammelt. Darunter sind Klassiker wie „La Provence (Du blühendes Land)“, „Glück ist wie ein Schmetterling“ und natürlich „Weiße Rosen aus Athen“.