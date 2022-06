Am 1. Juli 2021 übernahmen Regina und Andreas Pschaider das ehemalige Kaufhaus Napetschnig in Diex und eröffneten es als Greisslerei mit Lebensmittelgeschäft, Café, Trafik und Post-Service neu. Vor dem Betrieb der Greisslerei war Andreas Pschaider als Krankenpfleger selbstständig und beschäftigte bis zu vier Mitarbeiter für die private Hauskrankenpflege und Pflegeeinrichtungen. Die Altlasten aus dieser Zeit führten im April 2022 zur Zahlungsunfähigkeit.

Zuerst wollte Pschaider die Greisslerei fortführen, doch nun musste auch diese geschlossen werden. "Durch die zu geringen Umsätze wäre die Sanierungsquote nicht erreichbar gewesen, deshalb musste der Konkurs auch über die Pschaider KG, die das Geschäft betrieb, eröffnet werden", erklärt Insolvenzverwalter Manfred Opetnik aus Völkermarkt. Die Schließung der Greisslerei wurde am 9. Mai bewilligt. "Mit Monatsende erfolgte die Übergabe an die Vermieter", ergänzt Opetnik. Das Gebäude befindet sich in Privateigentum.

Briefträger übernimmt Post-Service

Nun wird ein neuer Pächter gesucht. "Es hat auch für uns als Gemeinde oberste Priorität, möglichst rasch wieder einen Nahversorger zu bekommen", erklärt Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD). Das Post-Service übernimmt in Diex in der Zwischenzeit der Briefträger – quasi als mobile Postfiliale. "Das kann natürlich keine Dauerlösung sein", sagt Napetschnig. Interessenten für eine Fortführung des Geschäfts waren bereits vorhanden, sprangen aber wieder ab, folglich geht die Suche weiter.