Das Geheimnis ist gelüftet: Der Villacher Fasching stellte am Samstagvormittag am Europaplatz beim Hotel Voco das Prinzenpaar für die Lei-Lei-Saison 2023 vor. Die neuen Regenten des Faschings an der Drau sind ihre Lieblichkeit Prinzessin Alexis I., Alexis Majoran, und Prinz Fidelius LXVIII, Heinz Gossmann.

Chef von Autohaus Lindner

Bei Autos macht Heinz Gossmann keiner etwas vor, ist der 58-Jährige doch Geschäftsführer und seit dem heurigen Sommer Mehrheitseigentümer des Villacher Autohauses Lindner. Gebürtig darf man Gossmann "Wiener“ nennen, auch wenn er das nicht so gerne hört. "Dort bin ich nur geboren, aufgewachsen bin ich in Wimpassing an der Leitha im Burgenland“, sagt der gelernte KFZ-Mechaniker. Als Unternehmensberater kam er 2015 nach Kärnten und traf hier seine Partnerin Daniela Lucardi mit Sohn Leon Lucardi. Speziell: Leon, 13 Jahre jung, ist heuer Prinz des Villacher Kinderfaschings. Im Hause Gossmann-Lucardi feiert man also eine doppelte Lei-Lei-Regentschaft!

Studentin und Küchen-Expertin

Ihm als Prinzessin zur Seite steht die gebürtige Villacherin Alexis Majoran. Die Pharmaziestudentin ist die Tochter des ehemaligen Lei-Lei-Prinzen Andreas Majoran, der in Villach das Olina-Küchenstudio führt. Da darf es nicht fehlen, dass Alexis nicht nur zur Pharmazie, sondern auch zu Küchen ihre Expertise abgeben kann. Seit ihrem 15. Lebensjahr hilft sie im Betrieb des Papas mit, ist dort aktuell als Verwaltungsassistentin tätig. Alexis Majoran war drei Jahre lang Kanzlerin beim Kinderfasching und wirkte als Mitglied der Valeina-Dance-Academy auf der Faschingsbühne mit. Alexis Majoran: "Es ist mir eine Ehre, genau zehn Jahre nachdem mein Vater Faschingsprinz war, Prinzessin des Villacher Faschings sein zu dürfen.“

Die Mini-Lei-Lei-Regenten

Prinzessin Marlene I. Marlene Jonach und Prinz Gaudelius LVII. Leon Lucardi bilden das neue Kinderprinzenpaar der Villacher Faschingsgilde. Prinz Gaudelius LVII. gehört – wie oben bereits erwähnt – zum neuen Lei-Lei-Regenten Heinz Gossmann. Leon ist sehr sportlich. Er spielt gerne Tennis sowie Basketball und zeigt seine Kunststücke am Skateboard. Zudem tanzt er seit sieben Jahren im Tanzstudio Valeina Dance und wurde mit seiner Gruppe gerade Vizeweltmeister! Beim Kinderfasching stand Leon mit seiner Tanzgruppe bereits öfter auf der Bühne.

Ihm zur Seite steht eine ebenso sportliche Prinzessin Marlene I. Marlene Jonach ist Leichtathletin und als solche Mitglied, beim LC Villach. Marlenes Mutter war ebenso Kinderprinzessin, ihr Opa war Präsident der Kärntner Faschingsgilden. Eine Besonderheit: Marlene wurde am 11.11.2011 geboren. Da wurde ihr eine Karriere beim Fasching quasi in die Wiege gelegt.