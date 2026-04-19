Wespen und Hornissen genießen in Österreich Schutz und erfüllen eine wichtige Funktion im Ökosystem. Die Stadt Villach setzt daher auf eine Förderung für die schonende Umsiedlung ihrer Nester. Damit sollen Konflikte zwischen Mensch und Tier reduziert und gleichzeitig die Bestände gesichert werden.

Grundsätzlich gilt: Die Nester sollten nach Möglichkeit am ursprünglichen Standort belassen werden. Die nützlichen Tiere sind in der Regel nicht aggressiv, solange sie nicht gestört werden. Kommt es jedoch zu problematischen Situationen, etwa in unmittelbarer Nähe von Wohnbereichen, bei Allergien oder bei konkreter Gefährdung, ist die geförderte Umsiedlung eine tierfreundliche Alternative. Dabei wird das Nest behutsam entfernt und an einen geeigneten Ort übersiedelt.

Förderung von bis zu 216 Euro pro Nest

Bei fachgerechter Ausführung durch qualifizierte Fachpersonen oder Unternehmen gibt es eine Förderung von bis zu maximal 216 Euro pro Nest. „In den letzten Jahren konnten bereits viele Nester erfolgreich umgesiedelt werden. Dies bedeutet aktiven Artenschutz und ist gleichzeitig eine sichere Lösung für betroffene Haushalte“, so Stadtrat Jabali Adeh (Erde).

Informationen zum Thema erhalten Interessierte unter villach.at/wespenhornissen oder unter der Telefonnummer (04242) 205 22 47.