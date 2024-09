130 Jahre waren Grund zum Feiern

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich feierte am Sonntag ihr 130-Jahr-Jubiläum am Silbersee, das gleichzeitig das 30-Jahr-Jubiläum von Kommandant Peter Prettner war. Prettner würdigte die von Hannes Karitnig geleitete Jugendfeuerwehr und appellierte an die Politik, gemeinsam eine adäquate Lösung für ein neues Feuerwehrhaus zu finden. Auch Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) befürwortete ein modernes Rüsthaus.