Franz Schils übernimmt ab sofort die Leitung des Bildungshauses St. Georgen am Längsee. Anfang Juli hatte die neue interimistische Kirchenleitung Andrea Enzinger mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Neuer, alter Chef im Bildungshaus: Franz Schils © Phino

Es war Anfang Juli ein Knalleffekt: Nach dem Bischofswechsel in Kärnten, wurde die Leiterin des Bildungshauses St. Georgen am Längsee, Andrea Enzinger, mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger hat nun einen Nachfolger für Enzinger ernannt. Wie die Diözese Gurk Montagvormittag in einer Presseaussendung mitteilte, wird ab sofort Franz Schils mit der Leitung des Bildungshauses St. Georgen/Längsee beauftragt. Er hatte diese Funktion bereits von 2003 bis 2014 inne. Andreas Maier behält die Geschäftsführung für den kaufmännischen, Georg Rößlhuber für den forstwirtschaftlichen Bereich.