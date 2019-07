Facebook

Zuletzt waren die Damen 2018 in Bad Kleinkirchheim © KK/Skiclub Bad Kleinkirchheim

Ob der alpine Ski-Weltcup der Damen in Bad Kleinkirchheim weiter Station machen wird, ist derzeit unklar. Die Verantwortlichen basteln aber an einer Variante, um doch im Weltcupkalender zu bleiben.

Zur Vorgeschichte: Seitens des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) gibt es den Beschluss, alle drei Jahre am 28. und 29. Dezember im Dreier-Rad mit dem Semmering und Lienz, je einen Slalom und Riesentorlauf in Bad Kleinkirchheim durchführen zu wollen.