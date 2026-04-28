Stolze 750 Euro lautete der Wert jenes Spendenschecks, den Gernot Santner – er führt den Kleingewerbebetrieb „Gernot‘s Flohmarkt“ – vor kurzem an Viktor Plank übergab. Das Geld kommt seiner Initiative „Ein Herz für Kinder“ zugute, die sich für krebskranke Kinder engagiert. „Ein herzliches Dankeschön an all die vielen Kunden, die durch ihren Einkauf und freiwillige Spenden diese Summe ermöglicht haben“, freut sich Santner, der bereits fleißig weiter sammelt. Unterstützt werden kann er direkt am Flohmarktstand oder online unter www.gernots-flohmarkt.at.

Unterdessen laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Benefizkonzert am 16. Mai im Stadtsaal Spittal auf Hochtouren. Dieses wird anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums von „Ein Herz für Kinder“ organisiert. „Special Guests“ werden Melanie Payer und Silvio Samoni sowie Miss Red Shoe und Chrise Blue sein. Moderatorin Kerstin de Piero wird durch den Abend führen. Eintritt: freiwillige Spenden.