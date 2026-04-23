In der Nationalparkgemeinde Mallnitz stellt sich Daniel Gfrerer der Wahl um das Bürgermeisteramt. Der Mallnitzer wurde im Rahmen der Vollversammlung einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl gewählt. Der 27-Jährige absolvierte seine Ausbildung an der Universität für Bodenkultur Wien im Bereich Nutzpflanzenwissenschaften sowie an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Beruflich ist Gfrerer als Referent für Agrar, Forst, Jagd und Fischerei im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber tätig und bringt damit umfassende Erfahrung in politischen Abläufen sowie ein starkes Netzwerk auf Landes- und Bundesebene mit. Zuvor war er im Kabinett von Norbert Totschnig tätig und konnte auch auf Bundesebene Einblicke sammeln.

„Die einstimmige Wahl bedeutet mir viel. Sie zeigt, dass wir als Team geschlossen hinter einem gemeinsamen Weg stehen. Genau diesen Zusammenhalt möchte ich auch in Mallnitz weiter stärken und gemeinsam mit den Menschen im Ort anpacken“, betont Gfrerer. „Mallnitz ist meine Heimat – hier bin ich aufgewachsen und tief verwurzelt. Mir ist wichtig, dass wir unsere Gemeinde mit Hausverstand weiterentwickeln, Chancen nutzen und gleichzeitig das bewahren, was Mallnitz so besonders macht.“

Das Vereinsleben vor Ort

Unter dem Motto und der Partei „GFM – Gemeinsam für Mallnitz“ setzt Gfrerer auf einen konstruktiven, überparteilichen und gemeinschaftlichen Weg mit einem erneuerten Team: „Wir wollen gemeinsam anpacken, Ideen bündeln und Lösungen umsetzen – weil’s gemeinsam einfach besser geht.“ Im Mittelpunkt stehen für ihn Anliegen vor Ort: eine lebendige Dorfgemeinschaft, gute Rahmenbedingungen für Betriebe und Landwirtschaft sowie Perspektiven für junge Menschen, damit sie auch in Zukunft gerne in Mallnitz leben und arbeiten.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Gfrerer tief im Vereinsleben verankert. Als Obmann des Schuhplattlervereins „Die Ankogler“ engagiert er sich seit vielen Jahren für Brauchtum und Gemeinschaft. „Ein gutes Miteinander und gelebte Traditionen sind das Fundament einer lebendigen Gemeinde“, so Gfrerer.