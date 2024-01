Sie hat ein goldenes Händchen für den Gailtaler Almkäse g.U. Zum fünften Mal in ihrer 19-jährigen Almkarriere auf Gailtaler Almen wurde der von Elisabeth Buchacher aus Rattendorf auf der Watschiger Alm produzierte Almkäse bei der 21. Käseprämierung in Kirchbach von der Fachjury zum Sieger erklärt. Auf italienischer Seite hatte der von der Sennerfamilie Pischiutti auf der Malga Grantagar, Gemeinde Tarvis, produzierte Käse die Nase vorne.

Neun der 13 Gailtaler Almsennereien und neun von insgesamt 35 Käsealmen im italienischen Carnia und Kanaltal beteiligten sich an der Käseprämierung in Kirchbach. Buchacher kann sich selbst nicht erklären, weshalb sie beständig ganz vorne mitmischt: „Ich versuche stets all mein Wissen, Können und meine Liebe zu Alm und Vieh in das Produkt Käse zu legen. Dazu habe ich Leute um mich, die mit mir diese Leidenschaft teilen.“ Seit vier Saisonen bewirtschaftet sie die Watschiger Alm unterhalb des Gartnerkofels.

Ein hervorragender Almsommer

Rundum zufrieden zeigten sich auch die Chefs der Gailtaler Almsennereien Christof Wassertheurer und Klaus Pernul. „Es war ein hervorragender Almsommer, es hat alles gepasst, genügend würziges Weidefutter, das Wetter, ja das ganze Drumherum“, sind sich beide einig. Die Siegerkäse wurden von einer sechsköpfigen Jury, allesamt Käsemeister der Kärntnermilch, gekürt. Allerdings waren Käsemeister und Käseliebhaber nicht einer Meinung, das Publikum hob den Käse der Achornach, Pramos und Treßdorfer Alm auf das Podest.

Die Reisacher Dorfmusikanten umrahmten die von „Buzgi“ Michael Buchacher moderierte Prämiierung. Unter die vielen, auch italienischen Gästen, mischten sich Almwirtschafts-Bundesobmann Josef Obweger, „Hausherr“ Bürgermeister Markus Salcher und seine Amtskollegen Leopold Astner (Hermagor), Johannes Lenzhofer (Dellach), Christoph Zebedin (Vizebürgermeister Kötschach-Mauthen), ebenso wie Landwirtschafts-Kämmerer Valentin Grader.