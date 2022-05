Die Textilkette Ordia Österreich, besser bekannt unter dem Namen „Orsay“, musste Konkurs anmelden. Nachdem keine Sanierung angestrebt wird, werden alle 51 Filialen in Österreich geschlossen. Die ersten Filialen der Damenmoden-Handelskette hatten am Samstag letztmalig geöffnet. Wann die „Orsay“-Filiale im Tenorio in Wolfsberg geschlossen wird, ist noch nicht bekannt. Seit Samstag läuft der Abverkauf mit 20 Prozent.