Allein im Raum Wolfsberg gibt es rund 15 Autohäuser. Im gesamten Lavanttal noch weitaus mehr. Kürzlich von der Wirtschaftskammer mit der 40-Jahr-Jubiläumsurkunde ausgezeichnet wurde die Firma Mazda Grundnig in St. Gertraud, deren Geschichte rund um Gründer Hubert Grundnig (Jahrgang 1942) sogar noch weiter zurückreicht. „Ich bin immer noch hochbegeistert“, so Grundnig, „weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe“ – und das seit bald 70 Jahren. „Ich war immer schon autobegeistert. 1957 habe ich angefangen und Schlosser und Kfz-Mechaniker gelernt.“

Gründer und Gesellschafter Hubert Grundnig sowie der scheidende Geschäftsführer Johann Fromm (rechts neben Grundnig) nahmen die WKO-Auszeichnung persönlich entgegen © Sabine Watl

Mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Gottfried vom heutigen Autohaus Ford Grundnig in Wolfsberg gründete Hubert Grundnig 1970 – nach einigen Jahren bei der Firma Dohr, die er geholfen hat mitaufzubauen – die erste eigene Kfz-Werkstätte in St. Andrä. 1986 bot sich dann die Gelegenheit, die Kfz-Werkstätte Stückler in St. Gertraud zu erwerben, dem heutigen Standort von Mazda Grundnig. Schon der Vorgänger habe Mazda verkauft – im Jahr teilweise über 150 Autos. Diesen großen Kundenstock konnte man übernehmen und halten. „Dann haben wir uns getrennt und sind auf gewisse Art Konkurrenten geworden“, sagt Grundnig schmunzelnd.

Hubert Grundnig © KK/Privat

In den 40 Jahren hätte sich viel verändert. „Technisch war es eine Umwälzung“, so Grundnig. Doch auch das Geschäft an sich sei nicht mehr dasselbe. „Früher ist man mit den Händlern von ganz Österreich zusammengekommen, heute besteht nicht mehr so viel Kontakt.“ Doch sei man mit bestimmten Kollegen „bis nach Bad Radkersburg“ in Kontakt geblieben. Man habe sich in der Branche damals versucht gegenseitig nachzuahmen. Irgendwann kam dann das Internet. „Die Zeit kommt nie wieder. Heute muss man überall der Günstigste sein“, umreißt Grundnig die verschärften Bedingungen am modernen Automarkt.

„Extremer Rückschlag“

Als „extremen Rückschlag“ bezeichnet Grundnig den Großbrand von 2012. Über eine Million Euro betrug der Schaden. „Es sind weit über 20 Autos abgebrannt, aber das Haus ist davongekommen.“ Auch Kundenfahrzeuge in der Werkstatt waren betroffen: „Alles, was in den Autos war, ist mitverbrannt.“ Brandursache war, dass beim Abpumpen falsch getankten Treibstoffs – Benzin und Diesel waren verwechselt worden – die eingesetzte Pumpe Funken geschlagen hat. Die Versicherung hätte den Schaden aber letztlich „anstandslos bezahlt“.

Das Autohaus Mazda Grundnig nach der Neueröffnung 2013 © Bettina Friedl

Dennoch dauerte es über ein Jahr bis der Betrieb – modernisiert – wiederaufgebaut werden konnte. Um den Kundenstock aufrechterhalten zu können, habe man zwischenzeitlich den Keller genutzt und sich in einer anderen Werkstätte eingemietet. „Alle Händler in Wolfsberg waren sehr hilfsbereit: Hubert, wie kann ich dir helfen“, erzählt Grundnig heute noch gerührt. So konnte auch die Belegschaft gehalten werden, ist er stolz.

Hubert Grundnig, Günther Findenig, Johann Fromm © Mazda Grundnig

Führungswechsel

„20 Jahre war ich Geschäftsführer, dann hat Johann Fromm übernommen“, berichtet Grundnig. Fromm, der vor 40 Jahren als Werkstattleiter ins Unternehmen eingetreten ist, übergab nun nach weiteren 20 Jahren die Geschäftsführung an Günther Findenig, bleibt aber – wie auch Grundnig, der Gesellschafter blieb – dem Betrieb erhalten und wird weiterhin unterstützend tätig sein. Findenig ist Kfz-Meister und seit fünf Jahren in leitender Funktion im Unternehmen tätig. Seit dem Weggang von Verkaufsleiter Ferat Ay, der gerade sein eigenes Autohaus baut, verantwortet er zudem den Verkaufsbereich. Grundnig bezeichnet den Wechsel als wichtigen Schritt: „40 Jahre nach der Gründung ist es ein gutes Gefühl, das Unternehmen weiterhin in verlässlichen Händen zu wissen und gleichzeitig die Weichen für die kommenden Jahrzehnte zu stellen.“