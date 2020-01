Facebook

Ordinariatskanzler Jakob Ibounig ist Gesamtverantwortlicher für die Planung der Bischofsweihe © KLZ/Weichselbraun

Die Weihe von Josef Marketz zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt am 2. Feber im Dom zu Klagenfurt wird zum Großereignis, das nur alle paar Jahrzehnte in einer Diözese stattfindet. Die letzte Bischofsweihe empfing Egon Kapellari 1982 in Klagenfurt. Alois Schwarz, von 2001 bis 2018 Kärntner Bischof, wurde 2001 im Dom zu Gurk nur amtseingeführt. Er war davor bereits Weihbischof in Wien, hatte also bereits die Bischofsweihe. Der nunmehrige Bischof von St. Pölten kommt nicht zur Weihe seines Nachfolgers.