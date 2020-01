Bischofsweihe von Marketz soll Glaubensfest für Diözese sein, es soll nicht um seine An- oder Abwesenheit gehen, so Schwarz. Er verweist auf seine Entschuldigungen gegenüber den Kärntnern.

Archivbild von 2009: Bischof Alois Schwarz und Josef Marketz in Rottenstein © KK/Privat

Alle katholischen Bischöfe Österreichs, auch Weih- und Altbischöfe, sind zur Bischofsweihe von Josef Marketz am 2. Feber in den Dom zu Klagenfurt eingeladen. Nach Ende der Anmeldefrist war in der Vorwoche klar: Der im Juli 2018 von Klagenfurt nach St. Pölten gewechselte Bischof Alois Schwarz wird nicht dabei sein, es liege keine Anmeldung vor, hieß es von Seiten der Diözese zur Kleinen Zeitung.