Helmut Schüller von der Pfarrerinitiative © APA/Robert Jäger

Seit Anfang Juli, seit der Absetzung von Engelbert Guggenberger als Diözesanadministrator durch Rom, findet jeden Mittwochabend im Dom zu Klagenfurt das „Gebet für die Diözese“ vom „Forum Mündige Christen“ statt. Helmut Schüller, Obmann der Pfarrer-Initiative Österreichs, die sich für Reformen in der Katholischen Kirche einsetzt, hat am Mittwoch laut ORF appelliert, sich weiter zu engagieren und einzumischen. Gerda Schaffelhofer informierte als „Forum“-Proponentin, dass sie einen Brief an den Papst geschrieben und die Kärntner Kirchensituation geschildert habe. Am 7. August sei die Antwort aus dem Vatikan gekommen. Der Papst habe den Brief aufmerksam gelesen und verstehe die Bedeutung des Problems. Ende des Monats werde die Situation mit dem Präfekten der Bischofskongregation besprochen und nach einer Lösung gesucht.