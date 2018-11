Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raimund Spöck im "raj" © Markus Traussnig

Am Montag gab es in der Badgasse 7 ein „leises Konzert“ – angeblich war es die letzte Veranstaltung in diesem Haus. Das Lokal im Erdgeschoß ist seit einigen Wochen geschlossen. Ist der Verein Innenhofkultur nun am Ende?

Raimund Spöck: Der Verein nicht, aber in diesem Haus ist es vorbei. 1992, als der Pferdefleischhauer gestorben ist, hat der slowenische Kulturverein hierher den Bierjokl verlegt, ab 2009 habe ich dann das „Raj“ hier geführt und im ersten Stock den Raum für den Verein Innenhofkultur geöffnet. In all diesen Jahren gab es sicher mehr als 3000 Veranstaltungen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.