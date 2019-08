Facebook

Beginn der Marienschiffsprozession © Diözese Gurk/Eggenberger

Die Marienschiffsprozession sei „nicht bloß Brauchtum, sondern lebendiger Gottesdienst“, sagte der Wiener Weihbischof und österreichische Jugendbischof Stephan Turnovszky am Donnerstagabend in seinen Kurzansprachen im Rahmen der traditionellen Marienschiffsprozession am Wörthersee, die von Apostolischem Administrator Militärbischof Werner Freistetter geleitet wurde und deren Höhepunkt die Erneuerung der Weihe an die Gottesmutter durch Bischof Freistetter in Maria Wörth bildete.