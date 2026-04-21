Im Februar 2026 wurde das Insolvenzverfahren über die Austria Klagenfurt eröffnet. Bis Montag kamen immer mehr und mehr Forderungen hinzu. Letztendlich waren es 5.861.748,65 Euro von 157 Gläubigern bei der GmbH (also der Profimannschaft) und 975.871,14 Euro von 121 Gläubigern beim Verein. Anerkannt wurden vom Insolvenzverwalter 4.875.093,73 bei der GmbH und 779.905,08 Euro beim Verein.

Nur mehr 1,13 statt 5,65 Millionen Euro

Am Dienstag wurde nun beim Konkursgericht in Klagenfurt über den Sanierungsplan ab- und diesem auch zugestimmt. Soll heißen, die Austria muss den Gläubigern nicht mehr die vollen 5,65 Millionen Euro begleichen, sondern nur noch 20 Prozent davon, also 1,13 Millionen. Damit ist sie praktisch restschuldbefreit. Theoretisch müssen nur noch die 14-tägige Rechtsmittelfrist abgewartet und die gerichtlichen Formalitäten erledigt werden.

„Die ersten zehn Prozent sind bereits bezahlt, die zweiten zehn werden binnen sechs Monaten bedient“, sagt Helmut Kaltenegger, der neue finanzstarke Mann und künftige Präsident bei der Austria. „Für die zweiten zehn Prozent, rund 600.000 Euro, haben wir bereits eine Garantie hinterlegt.“ Mit dieser Restschuldbefreiung ist die umtriebige Arbeit von Insolvenzverwalter Michael Pontasch-Müller beendet. „Wir sind froh, dass wir das so geschafft haben.“

Wie geht es nun weiter?

Am Ende der Saison wird die Austria in der 2. Bundesliga auf den letzten Tabellenplatz zurückgereiht und muss absteigen. Weil das Sanierungsverfahren nun noch vor Ende der laufenden Meisterschaft abgeschlossen wird, darf die Austria in der Saison 2026/27 in der Regionalliga starten.

Gibt es schon sportliche Pläne?

„Wir werden uns ehestens zusammensetzen“, sagt Kaltenegger und verspricht: „Wir werden eine Mannschaft zusammenstellen, die Meister und im Jahr darauf auch in der 2. Bundesliga eine gewichtige Rolle spielen wird. Ich will nicht im Winter darüber nachdenken müssen, ob wir aufsteigen oder nicht, ob wir nachlegen müssen oder nicht. Ich will mich gemütlich mit einem Kaffee hinsetzen und zuschauen, wie wir alle wegputzen.“

Die Basis, und das ist dem 60-Jährigen wichtig, sollen die jungen Kärntner bilden. „Sie zeigen aktuell, dass sie bereits in der 2. Liga mithalten können. Damit hab‘ ich eine unglaubliche Freude.“ Geführt werden sollen sie von vier, fünf Kapazundern, „also von erfahrenen Spielern, die 1.-Liga-tauglich sind. Ich habe schon eine Wunschliste“, verrät Kaltenegger.

Was passiert mit dem Trainer?

„Die Trainerfrage ist die erste, die wir klären müssen. Jeder hat so seine Vorstellungen, auch ich.“ Zwei Kandidaten stehen aktuell zur Auswahl: „Einer aus Spanien und Carsten Jancker, der sehr gut nach Klagenfurt passt.“

Was passiert mit den Amateuren?

„Zwischen erster und zweiter Mannschaft muss eine Liga liegen“, erklärt Richard Watzke, Geschäftsführer des Kärntner Fußballverbands. Das heißt, die Austria Amateure werden am Ende der Saison in der Kärntner Liga auf den letzten Platz gereiht und müssen absteigen.

Was heißt das für die Regionalliga und die Kärntner Liga?

In der kommenden Saison spielen je acht Teams aus der Steiermark und Kärnten in der neuen Regionalliga Süd. Aus Kärntner Sicht sind dies Austria Klagenfurt, Velden, Treibach, die WAC Amateure plus vier Aufsteiger aus der Kärntner Liga. Wegen dieser Regionalliga-Reform steigt aus der diesjährigen Kärntner Liga nur ein Team ab – das sind nun die Austria Amateure. Gute Nachrichten also für Nußdorf, Atus Ferlach und Co.