Was nach einem Routinebeschluss klingt, hat sich in Klagenfurt zum Politikum entwickelt: Zum 50-jährigen Jubiläum des Ingeborg-Bachmann-Preises wollte die Stadt gemeinsam mit dem ORF einen Empfang für 600 Gäste im ORF-Landesstudio ausrichten und dazu maximal 25.000 Euro beisteuern. Dafür bräuchte es allerdings die Zustimmung der politischen Gremien. Dass diese offensichtlich keine „g'mahte Wiesn“ ist, zeigte sich bereits Mitte März im Gemeinderat. Auslöser war ein Zusatzantrag von Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), der die Unterstützung für das international renommierte Literaturereignis mit einer Förderung für den – nicht als Sperrspitze der Hochkultur bekannten – After-Work-Markt am Benediktinermarkt verknüpfte.

Am 7. April unternahm Bürgermeister Christian Scheider (FSP) im Stadtsenat einen neuen Anlauf. Zuvor hatte sich Scheider im Gespräch mit ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard darauf geeinigt, den Beitrag der Stadt auf 10.000 Euro zu reduzieren.

Wiener „Gagenkaiser“

Doch auch dieser Betrag stieß auf Widerstand – diesmal bei der freiheitlichen Stadträtin Sandra Wassermann. „Klagenfurt hat kein Budget, während die ORF-Gagenkaiser in Wien Millionen abkassieren“, sagt sie mit Bezug auf die kürzlich veröffentlichte Liste der Spitzenverdiener im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die ORF-Spitzen in Wien müssten sich fragen, ob ihre Prioritäten richtig gesetzt seien. Sprich: ob der ORF die Summe für den Empfang nicht alleine tragen könne. „Der Bachmann-Preis sollte auch den Wienern etwas wert sein“, sagt Wassermann.

Der Bürgermeister steht weiter hinter seinem Antrag. „Der verringerte Betrag ist trotz der finanziellen Lage der Stadt vertretbar. Zudem haben wir keinen Einfluss, was der ORF in Wien tut“, sagt er und verweist auf den traditionellen Empfang des Bürgermeisters im Schloss Loretto. Um zu sparen, fällt dieser, wie schon im Vorjahr, auch heuer aus. Die finale Entscheidung über die 10.000 Euro obliegt dem Gemeinderat.