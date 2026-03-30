Über 3000 Personen studieren an der Fachhochschule Kärnten (FH). Standorte gibt es in Feldkirchen, Spittal, Villach und Klagenfurt, wobei die zwei größten Städte Kärntens auch die meisten FH-Studierenden beherbergen. Dort kommt es in den kommenden Jahren vermutlich zu großen Veränderungen.

Der Campus in der St. Veiter Straße in Klagenfurt ist ausgelastet. Der Andrang auf die gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge ist so groß, dass einzelne Bereiche in die Primoschgasse verlegt wurden. Und weil die FH mit steigender Nachfrage rechnet und der Bau des neuen Gesundheitscampus frühestens im Jahr 2030 finalisiert wird, sieht sie sich schon jetzt zum Handeln gezwungen. Die Idee: Der technische Bachelorstudiengang „Informationstechnologien“ sowie die technischen Masterstudiengänge „Communication Engineering“ und „Medical Engineering & Analytics“ übersiedeln von Klagenfurt nach Villach. Über 150 Studienplätze wären von der Verlegung betroffen.

Standorte werden spezialisiert

Die Vorteile: Die FH kann Klagenfurt als Gesundheitszentrum und Villach als High-Tech-Standort positionieren. Zudem kann sie bestehende Doppelgleisigkeiten, zum Beispiel bei teuren Laboren, auflösen. „Wir nehmen eine Bündelung der Themen an den Standorten vor. In Summe wird alles effizienter“, ist FH-Geschäftsführer Martin Waiguny überzeugt. Mit seinem Vorschlag trat er vor wenigen Tagen an Klagenfurts Vizebürgermeister und Wissenschaftsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ) heran. Nur wenn die Stadt damit einverstanden ist, denkt Waiguny an die Umsetzung. Die Standorte in Feldkirchen und Spittal blieben davon unberührt.

Technik in Villach, Gesundheit in Klagenfurt. So lautet die Idealvorstellung von FH-Geschäftsführer Martin Waiguny © Markus Traussnig

Rabitsch ist dem Vorschlag nicht abgeneigt. „Die FH braucht den Platz bei uns“, sagt der Referent, der auch finanzielle Vorteile sieht. Aufgrund der momentanen Vertragsvereinbarungen muss die Stadt einen Teil der technischen Studienplätze kofinanzieren. Übersiedeln diese nach Villach, könnte sich Klagenfurt mehrere hunderttausend Euro im Jahr sparen. Das könnte wiederum das Villacher Budget zusätzlich belasten. „Sollte die FH ein fertiges Konzept vorlegen können, werden wir uns gerne über den finanziellen Aspekt unterhalten“, sagen Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Fachhochschul-Referent Christian Pober (ÖVP). Die Zusammenlegung aller technischen Bereiche in Villach begrüßen sie.

Sorgen in Klagenfurt

Die einzige Sorge in Klagenfurt: Kann man die „verlorenen“ Studierenden rein mit dem Gesundheitsschwerpunkt kompensieren? „Klagenfurt ist für die Bildung da. Wir gehen ein hohes Risiko ein“, glaubt die Klagenfurter FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann. Misstrauisch ist auch die städtische Fachabteilung im Magistrat. Die Errichtung einer technischen Fachhochschule sei das erklärte Ziel der Stadt, weshalb von einer Zustimmung „dringend abzuraten“ wäre, heißt es in einem Schreiben.

Waiguny versucht zu besänftigen. Heuer starten zwei neue Master-Studiengänge, zwei weitere werden akkreditiert. „Wir können in Klagenfurt Studiengänge anbieten, die es sonst nirgends in Österreich gibt. Das wird die Zahlen kompensieren“, glaubt der FH-Geschäftsführer. Rede und Antwort steht er vermutlich in einer Woche. Dort soll er im Klagenfurter Stadtsenat das Konzept erklären. Die Umsetzung des Vorhabens ist frühestens mit 2028 anvisiert.