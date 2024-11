Mehr als 500 Musik- und Kulturbegeisterte aus nah und fern waren bei den verschiedenen Festivalveranstaltungen des „zweiten Klezmer Fest“ in Feldkirchen im Amthof dabei. Klezmer ist eine aus dem Judentum stammende Volksmusiktradition. Das Fest in Feldkirchen ist das einzige Klezmer Festival in Kärnten, das sich der jiddischen Musik und Kultur widmet.



Eröffnet wurde das Festival mit der Wiener Schauspielerin und Sängerin Andrea Eckert, sie ist unter anderem aus der ORF-Serie „Vorstadtweiber“ bekannt, mit einer Performance von Liedern und Texten jüdischer Dichter und Komponisten. Anschließend sorgte die führende Klezmerband der Slowakei für einen dynamischen Mix aus Klezmer und Balkan-Sounds.

Andrea Eckert begeisterte die Feldkirchner © kultur-forum-amthof

Die Matinee am Sonntag stand im Zeichen virtuoser Klänge. Die international gefeierten Klezmer-Musiker Moritz Weiß und Ivan Trenev mit der Sängerin Clara Montocchio bewiesen ihr Können. Die Sängerin mit südafrikanischen Wurzeln begeisterte das Publikum mit ihrer Stimme.

Die Fotos des 2. Klezmer-Festivals

Roman Grinberg Österreichs vielseitigster und beliebtester Künstler in Sachen jiddischer Kultur war der letzte Höhepunkt des Festivals mit seinem Soloprogramm „Oj, hab ich gelacht“.



Ein Praxis-Klezmer-Workshop für Instrumentalisten rundete das Programm ab und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, die traditionelle Musik aktiv zu erleben.



Das kultur-forum-amthof zieht zufrieden Bilanz: „Wir blicken voller Freude auf ein hochkarätiges Festival zurück und danken dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern für die positive Resonanz“.

Das kultur-forum-amthof plant eine Fortsetzung. Der Termin für das 3. Klezmer Fest Feldkirchen steht fest: November 2026 (das Klezmer Fest findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt).