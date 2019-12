Facebook

Josef Marketz macht in der Frage des Zölibats einen Rückzieher © Helmuth Weichselbraun

"Der unverheiratete Dienst als Priester bleibt für die römisch-katholische Kirche weiterhin wichtig, weil er an der Lebensform Jesu Christi Maß nimmt." Mit dieser Aussage überrascht der designierte Kärntner Bischof Josef Marketz am Sonntag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Kathpress". Am 6. Dezember trat er nämlich in einem Interview mit der Kleinen Zeitung für eine Abschaffung des Zölibats ein. Auf die Frage "Soll das Zölibat abgeschafft werden antwortete Marketz damals: "Ich würde mich dafür aussprechen. Nicht so sehr, weil jeder Mann unbedingt eine Frau neben sich braucht. Doch ich sehe die Vereinsamung vieler alter Priester, deren eigene Familie oft nicht mehr da ist. Ohne eigene Familie wird es ganz schwierig, würdevoll zu leben. Es gibt viele Gründe für die Abschaffung des Zölibats."