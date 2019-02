Lea Bilic wurde von der Gewerkschaft vida zur neuen Kärntner Landesfrauenvorsitzenden gewählt. Sie ist mit 30 Jahren eine der jüngsten in dieser Funktion in Österreich.

Von links: Elisabeth Vondrasek (vida Bundesfrauenvorsitzende), Hermann Lipitsch (vida Kärnten/ÖGB Landesvorsitzender), Ursula Heitzer (Vizepräsidentin Bundesarbeitskammer), Lea Bilic (Landesfrauenvorsitzende vida Kärnten) © Gewerkschaft vida

Die Gewerkschaft vida wählte eine neue Landesfrauenvorsitzende in Kärnten. Die 30-jährige diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Lea Bilic wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt und ist damit eine der jüngsten in dieser Funktion in Kärnten. Als Mutter einer kleinen Tochter, Betriebsrätin und in der Pflege Beschäftigte kennt sie viele Aufgabenstellungen, mit denen sich Frauen in Österreich herumschlagen müssen.