Bereits während seines Studiums der Rechtswissenschaften in Graz hat Herbert Pötz sein Interesse für Pilze entdeckt. „Ein Zimmerkollege kannte damals zehn Pilze, ich nur drei. Also entstand der Wunsch, immer mehr zu kennen“, sagt der 73-jährige pensionierte Richter, der in Hartberg in der Steiermark aufgewachsen ist und seit 40 Jahren in Kärnten lebt.

Seit 35 Jahren ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Vereins Kärnten, wo er seit vielen Jahren der Fachgruppe für Pilzkunde vorsteht. In dieser Zeit hat er die Kärntner Pilze erforscht – und nun ein Buch darüber herausgebracht.

Das Werk mit dem Titel „Die Großpilze Kärntens“ beinhaltet unter anderem Porträts von 250 bekannten oder besonders interessanten Pilzarten inklusive Fundorten und interessanten Details, wie Verwendung, Giftigkeit oder spannender wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Besonders aufwändig war die Erstellung der Verbreitungskarte und der Fundortliste – dies nahm in etwa 25 Jahre in Anspruch. Weiters sind im Buch die Namen sämtlicher rund 3300 je in Kärnten nachgewiesener Pilzarten verzeichnet.

Erschienen ist das neue Buch

Erhältlich ist das Buch „Die Großpilze Kärntens“ aus der Reihe "Natur Kärnten" unter www.naturwissenschaft-ktn.at und im Buchhandel.