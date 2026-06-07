Auf einer Großbaustelle in Villach entsteht aktuell die modernste Kaserne Europas. 2028 sollen in der Hensel-Kaserne 1000 Soldatinnen und Soldaten einziehen. Durch den umweltschonenden Umgang mit den Ressourcen der alten Gebäude, die für die Neuerrichtung abgerissen werden mussten, wurde die Hensel-Kaserne nun von der „IG Lebenszyklus Bau“ in ihre Sammlung von „Best-Practice-Projekten“ aufgenommen.

Neues Leben für Heizkörper, Fenster und mehr

In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen „BauKarussell“ wurden für sieben Objekte abbruchvorbereitende Maßnahmen umgesetzt, um möglichst viele Bauteile zu sichern und in neue Nutzungskreisläufe zu überführen. So wurden unter anderem Rolltore, Fenster, Heizkörper, Sanitäranlagen und Gastronomiegeräte ausgebaut und neuen Nutzerinnen und Nutzern – darunter lokale Betriebe und Vereine – zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden 109 Tonnen in die Wiederverwendung gebracht, das entspricht rund 60 Prozent des Materials.

So sah das Gelände vor dem Start der Großbaustelle aus © KLZ/Pöcher

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Weiterverwendung ganzer Gebäudestrukturen. In Zusammenarbeit mit einer regionalen Zimmerei wurden drei Objekte in Holzbauweise Stück für Stück demontiert. Durch präzise Beschriftung und angepasste Logistik konnte das Material für den Bau einer Werkshalle vorbereitet werden.

„Wertvolle Ressourcen gehen im linearen System verloren. In Kreisläufen zu denken unterstützt unsere Materialunabhängigkeit, schont Primärressourcen in hohem Maß und kann, wenn der Umschwung geschafft ist, auch zu einem erheblichen Wirtschaftsfaktor werden“, so Sonja Zumpfe von „BauKarussell“.